Сборная России с 2017 года планирует тренироваться на вулкане

Сборная России с июня 2017 года намерена проводить сборы на базе, расположенной на вулкане Вилючинский в Камчатском крае, сообщает "Р-Спорт". На вулкане функционируют сноуборд-парк и горно-спортивная база.

- На Камчатке на вулкане Вилючинский есть идеальная площадка, база для тренировок, - сказал главный тренер команды Денис Тихомиров. - Вопрос только в канатной дороге. Мы свои предложения по этой базе подали в Минспорта России. Мы хотим, чтобы эта площадка на снежнике вулкана Вилючинский стала полноценной тренировочной базой сноубордистов в летний период. Мы хотели бы уже с лета 2017 года заниматься там, чтобы наши сборные стационарно тренировались на верхней части снежника в июне и июле. Надеюсь, что и в августе получится.

Мы планируем базироваться летом только там. Там можно спокойно качественно тренироваться. Сборные по всем дисциплинам сноуборда могут проводить там свои тренировки, там широкое плато, места хватит всем. Хотелось бы, чтобы нас услышали.