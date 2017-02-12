Сарсембаев - шестой на олимпийской трассе в Пхенчхане, Уайлд - 11-й

Австриец Андреас Проммеггер стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Лучшим из россиян стал Дмитрий Сарсембаев, занявший шестое место. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд стал только 11-м.

Соревнования проходят на олимпийской трассе и являются тестовыми в преддверии Игр-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Проммеггер (Австрия)

2. Кислингер (Австрия)

3. Марк (Италия)

4. Кавицель (Швейцария)

5. Гальмарини (Швейцария)

6. САРСЕМБАЕВ (Россия)...

11. УАЙЛД (Россия)...

26. ШИПИЛОВ (Россия)...

29. КОТОВ (Россия)

30. КОЛЕГОВ (Россия)...

38. РОГОЗИН (Россия)