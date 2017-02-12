Подмосковный этап Кубка мира по сноуборду может быть отменен

Проведение этапа Кубка мира в дисциплине параллельный слалом 25 февраля в Московской области по-прежнему под вопросом. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому примет Казань 24-26 февраля. Однако турнир был отменен, поскольку Татарстан отказался брать на себя расходы по его проведению. Позднее было принято решение провести этап Кубка мира в параллельном слаломе в подмосковном Шуколово.Г лава ФСР подчеркнул, что в случае получения подтверждения турнир пройдет не в Шуколово, а в Ново-Переделкино.

- Мы еще не подтвердили проведение этого этапа, окончательное подтверждение ожидается в ближайшие дни, - цитирует ТАСС Тихомирова. - Много проблем - постоянные переносы, курорты отказывались. Честно говоря, мы были сильно удивлены тем, как разворачивалась эта ситуация. Рассчитывали, что один объект примет этап, в итоге почему- то не получилось.

В данном случае сейчас обсуждается уже не площадка в Шуколово, а склон в Ново-Переделкино, который подходит под параметры. По поводу Шуколово пришло письмо, что они не готовы проводить этап.

Мы в постоянном контакте с ФИС, международная федерация хочет провести этот этап, им важно сохранить календарь. По правилам мы можем объявить об отмене этапа Кубка мира за шесть дней до старта турнира. В плане организации мы укладываемся в срок, но, конечно, немного нервозно.