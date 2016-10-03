Первая спецшкола по сноуборду появится на Камчатке в 2017 году

Министр спорта Камчатского края Андрей Иванов сообщил, что в Петропавловске-Камчатском в 2017 году будет открыты первая специализированная школа по сноуборду. В настоящее время на Камчатке существуют только отделения сноуборда при специализированных школах по горнолыжному спорту. Специализированных трасс, удовлетворяющих требованиям безопасности при занятиях сноубордингом, нет.

– Мы приняли решение рассмотреть возможность открытия отдельной школы детско-юношеской по сноуборду, – цитирует ТАСС Иванова. – В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с финансированием, ставками. Открытие специализированной школы позволит дальше более профессионально развивать основные дисциплины сноуборда, ведь помимо бордкросса и параллельного слалома (они на Камчатке развиваются более десять лет) существуют и хафпайп, и бигэйр.