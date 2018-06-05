Олюнин, сломавший ногу на Олимпиаде, перенесет операцию в Германии

Российский сноубордист Николай Олюнин сообщил, что ему предстоит операция на ноге. Такая процедура понадобится спортсмену после падения в полуфинале Олимпиады-2018 в соревнованиях по борд-кроссу. Олюнин порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах.

"После Кореи я проходил усердно реабилитацию в Красноярске . Мои ощущения всегда были тревожными, так как я чувствовал нестабильность в колене и голени на протяжении всего времени. Обдумав, я принял решение улететь в Германию на осмотр одних из лучших специалистов Германии в городе Регенсбург.

Принято решение, в понедельник сделать операцию , так как нога в отвратительном состоянии... Весь металл вытащить из голени и вставать туда кость, которую возьмут из моего таза. Коленный сустав также нестабилен и его нужно немедленно исправлять", – написал Олюнин в Инстаграме.