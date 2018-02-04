Олюнин - пятый в борд-кроссе на этапе Кубка мира в Фельдберге

Итальянка Микела Мойоли выиграала соревнования по борд-кроссу на этапе Кубка мира в Фельдберге. Второй стала француженка Шарлотта Банк, третьей - еще одна представительница Франции Хло Трапеш. Россиянка Кристина Пауль выбыла в четвертьфинале.
У мужчин первым стал француз Пьер Вольтье. Россиянин Николай Олюнин стал первым в утешительном финале, заняв пятое итоговое место.
Фельдберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Борд-кросс
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Шарлотта Банк (Франция)
3. Хло Трапеш (Франция)
4. Нелли Моэнн-Локко (Франция)
Мужчины
Борд-кросс
1. Пьер Вольтье (Франция)
2. Микеле Годино (Италия)
3. Пауль Берг (Германия)
4. Мартин Нерль (Германия)
5. Николай ОЛЮНИН (Россия) (финал В)