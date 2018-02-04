Олюнин - пятый в борд-кроссе на этапе Кубка мира в Фельдберге

Итальянка Микела Мойоли выиграала соревнования по борд-кроссу на этапе Кубка мира в Фельдберге. Второй стала француженка Шарлотта Банк, третьей - еще одна представительница Франции Хло Трапеш. Россиянка Кристина Пауль выбыла в четвертьфинале.

У мужчин первым стал француз Пьер Вольтье. Россиянин Николай Олюнин стал первым в утешительном финале, заняв пятое итоговое место.

Фельдберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Микела Мойоли (Италия)

2. Шарлотта Банк (Франция)

3. Хло Трапеш (Франция)

4. Нелли Моэнн-Локко (Франция)

Мужчины

Борд-кросс

1. Пьер Вольтье (Франция)

2. Микеле Годино (Италия)

3. Пауль Берг (Германия)

4. Мартин Нерль (Германия)

5. Николай ОЛЮНИН (Россия) (финал В)