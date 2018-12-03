Очередной бунт в сноуборде. Региональные тренеры обратились в Правительство РФ с просьбой присоединить ФСР к ФФР

Тренеры семи регионов, более 40 воспитанников которых входят в различные сборные России по сноуборду, написали открытое письмо в Правительство РФ с критикой в адрес нынешнего руководства Федерации сноуборда России (ФСР).

По мнению подписавшихся, за последние годы в стране практически развалился судейский корпус, нет централизованной подготовки к крупным стартам, отсутствует концепция развития мягких дисциплин (хаф-пайпа, слоупстайла и биг-эйра) и, несмотря на выделяемые Минспортом денежные средства, тренеры и специалисты не обеспечиваются необходимым инвентарем.

По мнению тренеров, единственным выходом из сложившейся ситуации является слияние ФСР с Федерацией фристайла России (ФФР) в одну организацию, спортсмены из которой тренируются на тех же трассах, что и сноубордисты. (Владимир Иванов)