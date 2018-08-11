16:21 | СНОУБОРД

Николай Олюнин: "К сожалению, этот снежный сезон я вынужден пропустить"

Российский сноубордист Николай Олюнин сообщил, что пропустит следующий сезон из-за травмы.

- К сожалению, этот снежный сезон я вынужден пропустить, - написал спортсмен в Инстаграме. – Буду накапливать другие качества, которых очень не хватает профессиональному спортсмену – это время, проведенное со своими любимками. Очень хочу снега, очень хочу победу, очень хочу обратную жизнь. Когда у человека отнимают то, чего он сильно хочет, он сделает все возможное, чтобы это вернуть и преумножить. Буду рвать, дайте только немного времени.

Россиянин сломал ногу на Олимпиаде-2018 и был вынужден перенести две операции.

 

К сожалению этот снежный сезон я вынужден пропустить ☺️ Буду накапливать другие качества , которые очень не хватают профессиональному спортсмену , это проведённое время с любимками своими 🤙🏼 Очень хочу снега , очень хочу победу , очень хочу обратную жизнь . Когда у человека что то отнимают , то что он очень хочет , он сделает все возможное вернуть и преумножить ... Буду рвать , дайте только немного время ✊🏼😈

Публикация от Посол Universiade 2019 (@nikolay_olyunin) 10 Авг 2018 в 9:30 PDT

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BmThyvolQnw/?taken-by=nikolay_olyunin

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