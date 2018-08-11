Николай Олюнин: "К сожалению, этот снежный сезон я вынужден пропустить"

Российский сноубордист Николай Олюнин сообщил, что пропустит следующий сезон из-за травмы.

- К сожалению, этот снежный сезон я вынужден пропустить, - написал спортсмен в Инстаграме. – Буду накапливать другие качества, которых очень не хватает профессиональному спортсмену – это время, проведенное со своими любимками. Очень хочу снега, очень хочу победу, очень хочу обратную жизнь. Когда у человека отнимают то, чего он сильно хочет, он сделает все возможное, чтобы это вернуть и преумножить. Буду рвать, дайте только немного времени.

Россиянин сломал ногу на Олимпиаде-2018 и был вынужден перенести две операции.