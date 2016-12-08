Минспорта Татарстана не подписывало договор о проведении Кубка мира по сноуборду

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан не подписывало никаких договоров и не давало официального подтверждения о проведении этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта республики. Ранее президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров сообщил, что этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани отменен. Этап Кубка мира должен был пройти в Казани 24 - 26 февраля 2017 года.

- Действительно, вопрос проведения этих соревнований прорабатывался, был проведен ряд рабочих встреч и совещаний, представители федерации приезжали в Казань, изучали инфраструктуру, - приводит ТАСС сообщение Минспорта Татарстана. - Однако необходимо отметить, что официального подтверждения о проведении мероприятия министерство не давало, никаких договоров о проведении этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани не подписывало.

Не будем скрывать, подготовка и проведение подобных соревнований - мероприятие дорогостоящее, и после сведения предварительной сметы расходов оказалось, что конкретно для этого турнира необходим серьезный финансовый ресурс. К сожалению, на сегодня регион в одиночку не готов взять на себя все расходы на проведение данных соревнований. В перспективе мы готовы вернуться к диалогу о проведении подобных соревнований в случае софинансирования на паритетных условиях.