Кливленд и Андерсон победили в слоупстайле на этапе Кубка мира

Норвежский сноубордист Маркус Кливленд одержал победу в слоупстайле на первом этапе Кубка мира, проходящем в Новой Зеландии. Он показал результат 85,58 балла. Вторым стал канадец Дарси Шарп, набравший 85,33 балла. Третье место занял новозеландец Карлос Гарсия Найт (84,58).

Среди женщин в этой дисциплине лучшей стала американка Джейми Андерсон – 85,78 балла. Второе место заняла представительница Японии Мияби Оницуку (79,96). Третья – сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски Синнотт (74,76). Россиянка Софья Федорова стала восьмой (34,45).