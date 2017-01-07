Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира с первого выступления на турнире

Россиянин Влад Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира в дисциплине биг-эйр, который завершился в Крылатском. Для него это были первые соревнования на турнире в карьере.

Второе место занял канадец Антуан Трюшон, третье - норвежец Фритьоф Тишендорф.

Еще один россиянин Антон Мамаев стал девятым.

Москва (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Биг-эйр

1. ХАДАРИН (Россия) - 182,25

2. Трюшон (Канада) - 174,75

3. Тишендорф (Норвегия) - 163,75

4. Смитс (Бельгия) - 156,75

5. Ульслеттен (Норвегия) - 144,75

6. Вандевейер (Бельгия) - 140,50

9. МАМАЕВ (Россия) - 74,75