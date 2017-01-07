Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира с первого выступления на турнире

Россиянин Влад Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира в дисциплине биг-эйр, который завершился в Крылатском. Для него это были первые соревнования на турнире в карьере.
Второе место занял канадец Антуан Трюшон, третье - норвежец Фритьоф Тишендорф.
Еще один россиянин Антон Мамаев стал девятым.
Москва (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Биг-эйр
1. ХАДАРИН (Россия) - 182,25
2. Трюшон (Канада) - 174,75
3. Тишендорф (Норвегия) - 163,75
4. Смитс (Бельгия) - 156,75
5. Ульслеттен (Норвегия) - 144,75
6. Вандевейер (Бельгия) - 140,50
9. МАМАЕВ (Россия) - 74,75