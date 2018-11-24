Хадарин - 24-й в биг-эйре на этапе в Пекине

Россиянин Владислав Хадарин занял 24-е место на этапе Кубка мира в Пекине в дисципине биг-эйр.

Пекин (Китай)

Кубок мира

Женщины

Биг-эйр

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Мияби Оницука (Япония)

3. Лори Блуэн (Канада)

4. Зои Садовски (Новая Зеландия)

5. Энни Рукаярви (Финляндия)

6. Рейра Ивабути (Япония)

Екатерина Косова не стартовала.

Мужчины

Биг-эйр

1. Свен Торгрен (Швеция)

2. Такеру Оцука (Япония)

3. Клеменс Миллойер (Австрия)

4. Руки Тобита (Япония)

5. Рене Риннекнгас (Финляндия)

6. Манс Хедберг (Швеция)...

24. Владислав Хадарин (Россия)