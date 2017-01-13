Этап Кубка мира по сноуборду вместо Казани примет Шуколово

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что этап Кубка мира вместо Казани, скорее всего, пройдет в подмосковном Шуколово. Ранее Татарстан отказался от проведения соревнований из-за финансовых проблем. FIS разрешила России провести турнир в другом месте.

- Остались организационные вопросы по этапу Кубка мира в России в феврале, - приводит "Р-Спорт" слова Тихомирова. - Местом проведения планируется горнолыжный клуб Леонида Тягачева, сроки – 24-26 февраля. Вероятность хорошая, что именно там проведем этап. Соревнований по борд-кроссу точно не будет. В рамках этого этапа планируем только соревнование в параллельных дисциплинах – слалом либо гигант. Этот вопрос еще будем согласовывать с FIS.