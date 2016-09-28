Екатерина Тудегешева: "Я счастлива, что ушла из Федерации сноуборда России"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева в интервью агентству "Р-Спорт" призналась, что не жалеет о решении свести к минимуму сотрудничество с Федерацией сноуборда России. Также она отметила, что планирует готовиться к Олимпиаде-2018 по индивидуальной программе.

– Как подготовка к Олимпийским играм в 2018 году?

– Я рассчитываю сохранить такой формат подготовки: работать индивидуально со своим австрийским тренером. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Сейчас как-то с федерацией общаетесь?

– Нет, наше общение практически отсутствует, за исключением каких-то вопросов, связанных с документацией, потому что федерация является аккредитованной организацией. Когда нужны какие-то документы, печати – только в таком, рабочем формате общаемся. Сборная абсолютно не проявляет никакого интереса к детско-юношескому спорту, к развитию сноуборда. Мне кажется, что у нас разные дороги.

– Как я понимаю по вашему положительному настрою, никаких сожалений, что ваши пути с Федерацией сноуборда России разошлись, нет?

– Даже больше – я счастлива. Я уже давно хочу сказать спасибо президенту федерации Денису Тихомирову, что так получилось, что мне пришлось уйти. Для меня открылись новые двери, новые возможности, новые эмоции. Для меня все изменилось в положительную сторону, и я называю это "нет худа без добра". Когда что-то плохо идет, надо найти в себе силы и что-то поменять. Я рада, что в тот момент нашла в себе силы.