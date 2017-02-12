Екатерина Тудегешева: "Не могу пока понять олимпийскую трассу, лихо ее закрутили"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева сказала, что еще не до конца поняла олимпийскую трассу Пхенчхана-2018. Россиянка заняла шестое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, а выиграла турнир Алена Заварзина.

- Погода чудесная, склон прекрасный, - цитирует "Р-Спорт" Тудегешеву. - Пока не очень могу понять трассу, лихо ее тут закрутили. На таком склоне, думаю, может быть и что-то чуть попрямее. В любом случае здесь у нас в финале две попытки, что дает возможность привыкнуть.

Живем хорошо. Отель у нас стоит чуть подальше от трассы. Ездим на автобусе или ходим пешком. Отель хороший, не новый, но такой средний для Кореи, как мне кажется. У нас что-то вроде апартаментов на четыре человека. Так что все в порядке, будем делать выводы из опыта на трассе и, надеюсь, побеждать.