Екатерина Тудегешева: "Хочется уже добиться высокого результата"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева в интервью агентству "Р-Спорт" подтвердила, что министерство спорта продолжает оказывать ей финансовую поддержку. Также она призналась, что рассчитывать в ближайшее время улучшить свои результаты.

– После всей ситуации с федерацией министерство спорта РФ оказывало вам финансовую поддержку. Ничего не изменилось?

– Мы работаем в таком же формате. Министерство меня поддерживает и помогает, а я даю, как мне кажется, высокий результат. У нас все обоюдно – с меня результат, а с них поддержка. Все по-честному (улыбается). За что Минспорту большое спасибо. Я планирую добиться еще больших результатов и на Кубке мира, и на предстоящем в этом сезоне чемпионате мира.

– Какие планы на чемпионат мира?

– Планы самые высокие, потому что мне уже точно отступать некуда, только вперед с боевым настроем. Хочется уже добиться высокого результата, потому что у меня с 2013 года нет медали с чемпионата мира, а ситуацию надо исправлять кардинально в лучшую сторону.