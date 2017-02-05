Дюфур - победитель этапа Кубка мира в Банско в параллельном слаломе

Француз Сильвен Дюфур стал победителем этапа Кубка мира в Банско в параллельном гигантском слаломе. Вторым стал болгарин Радослав Янков, замкнул тройку лидеров немец Штефан Баумайстер. Представители России Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли в 1/8 финала.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дюфур (Франция)

2. Янков (Болгария)

3. Баумайстер (Германия)

4. Карль (Австрия)

Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли в 1/8 финала.