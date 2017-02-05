Дюфур - победитель этапа Кубка мира в Банско в параллельном слаломе

Француз Сильвен Дюфур стал победителем этапа Кубка мира в Банско в параллельном гигантском слаломе. Вторым стал болгарин Радослав Янков, замкнул тройку лидеров немец Штефан Баумайстер. Представители России Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли в 1/8 финала.
Банско (Болгария)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Дюфур (Франция)
2. Янков (Болгария)
3. Баумайстер (Германия)
4. Карль (Австрия)
Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли в 1/8 финала.
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/snowboard/worldcup/2016-2017/events/1461_176_1/