Дильман стал шестым на этапе Кубка мира в Фельдберге

Итальянка Микела Мойоли финишировала первой на этапе Кубка мира в Фельдберге. Второе место заняла австралийка Белла Брокхофф, а замкнула тройку Мерьета Одейн из Канады. Лучшей среди россиянок стала Мария Васильцова, занявшая 14-е место.

У мужчин победил француз Пьер Вольтье, второй - испанец Лукас Эгибар, а третий - итальянец Омар Визинтин. Среди россиян лучший результат показал Даниил Дильман, ставший шестым.

Фельдберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Мойоли (Италия)

2. Брокхофф (Австралия)

3. Одейн (Канада)

4. Жекова (Болгария)

5. Джакобеллис (США)

6. Манкейри (США)

14. ВАСИЛЬЦОВА (Россия)

19. ПАУЛЬ (Россия)

29. ЛАПТЕВА (Россия)

32. БУКЕВИЧ (Россия)

Мужчины

Борд-кросс

1. Вольтье (Франция)

2. Эгибар (Испания)

3. Визинтин (Италия)

4. Эрнандес (Испания)

5. А. Хеммерле (Австрия)

6. ДИЛЬМАН (Россия)

7. ОЛЮНИН (Россия)

41. ГУЗАЧЕВ (Россия)

43. АНИСИМОВ (Россия)