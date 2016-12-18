Денис Тихомиров: "Уайлд в хорошей форме, в Италии ему просто не повезло"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров уверен, что, несмотря на неудачный результат на Кубке мира в Италии, Виктор Уайлд по-прежнему один из лучших в мире в своем виде спорта. Уайлд стал 13-м на итальянском этапе Кубка мира в параллельном слаломе. Победу одержал россиянин Андрей Соболев.

– У Вика все нормально, да, он допустил какие-то ошибки, но впереди еще целый сезон, выводы делать рано, – цитирует ТАСС Тихмирова. – Да, Соболев очень хорош, но Вика, думаю, еще прорвет. Он работает, тренируется с огромным желанием и мотивацией, я бы не стал говорить о том, что у Вика спад, он уважительно и адекватно оценивает свои силы. Когда мы проводили соревнования в Ханты-Мансийске, я видел, как он боролся с Соболевым в финале, уровень высочайший.

Уайлд немного ошибся на фронтах, там жесткий искусственный снег, где-то были микроямы в Карецце, поэтому ему просто не повезло. Уайлд в хорошей форме, он сильный спортсмен, так что, думаю, будут продолжать с тренерами работать.

