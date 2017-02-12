Денис Тихомиров: "У Вика Уайлда сейчас интересное состояние"

Президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной Денис Тихомиров выразил мнение, что Вик Уайлд улучшит свои результаты, если избавится от помарок. Двукратный чемпион Сочи-2014 сегодня стал 11-м в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пхенчхане. В этом сезоне он не поднимался выше 10-го места.

- Вик Уайлд – двукратный олимпийский чемпион, - цитирует "Р-Спорт" Тихомирова. - Были ранее и подиумы, победы на Кубке мира. Сейчас у него интересное состояние, из которого тоже можно и нужно выйти. Я думаю, он справится с этим. Тем более сегодня Вик был четвертым в квалификации. Если он уберет имеющиеся помарки, тогда у него будут результаты гораздо лучше.