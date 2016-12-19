Денис Тихомиров: "Иностранные сноубордисты не думают о бойкоте этапа Кубка мира в Москве"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров отметил, что мировые лидеры в дисциплине биг-эйр будут участвовать в этапе Кубка мира в Москве. По его словам, иностранцы не настроены бойкотировать турнир. Пятый этап Кубка мира по биг-эйру пройдет 7 января 2017 года в Москве в Крылатском на специально установленной рампе.

- Мировые лидеры биг-эйра приедут в Москву, многие подтвердили заявки. В сноуборде теплая, дружная атмосфера у нас, - цитирует Р-Спорт Тихомирова.

- В сноуборде таких настроений нет, - сказал Тихомиров в ответ на вопрос, не настроены ли иностранные сноубордисты бойкотировать этап Кубка мира в Москве. – Никто даже и не думает об этом. И с FIS (Международной федерацией лыжного спорта) мы в хороших отношениях, никакой отмены этапа по биг-эйру в Москве не планируется. FIS просит нас еще проводить этапы.