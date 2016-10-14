Денис Тихомиров: "FIS полностью нас поддерживает"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров удивлен информацией о возможной отмене этапа Кубка мира по сноуборду в России. По словам главы организации, данное предположение можно сравнить со снегом на голову в июле.

– У нас идет активная работа по организации и проведению масштабного и зрелищного этапа Кубка мира в Москве, – цитирует ТАСС Тихомирова. – FIS нас полностью поддерживает, мы находимся с ними в контакте. Рабочий процесс идет полным ходом, партнеры проявляют огромный интерес к соревнованиям, вопрос об отмене этапа даже не обсуждался.

Честно говоря, я удивлен, эта информация - как снег на голову в июле. Если все-таки это случится, я буду шокирован. Тем более, соревнования такого уровня у нас получались, FIS поставила нас на первое место по профессиональной подготовке и организации этапов Кубка мира. Нас настолько затянул рабочий процесс, что мы не держали такой мысли в голове. То, что эта тема снова муссируется, конечно, неприятно.

Ранее президент FIS Джанфранко Каспер сообщил, что не исключает отмены международных соревнований на территории России в сезоне-2016/17 из-за утверждений о государственной поддержке допинга в стране. Проведение этапа Кубка мира по сноуборду в Москве запланировано на 7 января 2017 года.