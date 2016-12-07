Денис Тихомиров: "Федерация сноуборда России не ощущает на себе последствия санкций МОК"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров заявил, что организация никак не ощущает на себе последствия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Сегодня МОК объявил о продлении санкций в плане проведения международных соревнований, наложенных на Россию в связи с допинговыми скандалами.

– На сегодняшний день в рабочем порядке идет работа по проведению этапа Кубка мира по биг-эйру в Москве 7 января, – цитирует ТАСС Тихомирова. – Мы в полном контакте с международной федерацией (ФИС). А что касается санкций, наша организация их ни разу не почувствовала.