20:37 | СНОУБОРД

Денис Тихомиров: "Федерация сноуборда России не ощущает на себе последствия санкций МОК"

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Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров заявил, что организация никак не ощущает на себе последствия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Сегодня МОК объявил о продлении санкций в плане проведения международных соревнований, наложенных на Россию в связи с допинговыми скандалами.

 
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– На сегодняшний день в рабочем порядке идет работа по проведению этапа Кубка мира по биг-эйру в Москве 7 января, – цитирует ТАСС Тихомирова. – Мы в полном контакте с международной федерацией (ФИС). А что касается санкций, наша организация их ни разу не почувствовала.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3851016

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