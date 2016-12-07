Денис Тихомиров: "Этап Кубка мира, вероятно, будет перенесен из Казани в другое место"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров сообщил, что этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в 2017 году не пройдет в Казани, он будет, скорее всего, перенесен из Татарстана в другой регион. Этап должен был пройти в Казани 24-26 февраля.

– Этап в Казани отменен, – цитирует "Р-Спорт" Тихомирова. – Международная федерация дала нам добро на его перенос. Сейчас мы обсуждаем с двумя регионами возможность проведения соревнований у них. Ясность наступит примерно через неделю. Очень надеемся сохранить этап. Для нас это важно.