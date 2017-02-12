Алена Заварзина: "Думала, что олимпийская трасса будет покруче"

Россиянка Алена Заварзина осталась довольна атмосферой в корейском Покване, где сегодня одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Соревнования проходили на объекте Олимпиады-2018.

- Склон здесь отличный, снег хороший, обстановка тоже. Единственное - холодно, но это ни от кого не зависит, - цитирует "Р-Спорт" Заварзину. - Живется нам хорошо. Разве что вакс-кабины расположили в негуманном месте, далеко до них идти. Трасса отличная, я считаю. Жаль, что на старте нет солнца, но рельеф хороший, склон нравится. Чем-то напоминает Сочи, может, чуть попроще. Думала, что трасса будет покруче, но в любом случае уровень у нее достойный, и упрощать ее не надо.

Я здесь уже со вторника, никаких проблем с акклиматизацией не испытываю. Мне вообще все нравится в Корее, не знаю, кому здесь что не нравится. Мне нравится и еда, и люди, хочется побольше всего увидеть. Здорово было бы посетить Сеул, например, если будет как-нибудь возможность, конечно. Своя специфика есть, хотя нас мало чем можно удивить.

Пхенчхан-2018 будет не первыми моими Играми, и для себя я решила не устраивать в очередной раз какую-то панику из-за Олимпиады, просто спокойно работаю. Сезон еще не закончился, нужно думать об этом прежде всего. Еще не факт, что следующий сезон будет таким же удачным. Буду думать о каждом старте по мере поступления. Впереди еще пара этапов Кубка мира, чемпионат мира. Он у нас поздновато в этом году, мы уже чуть подустали, восстановимся и будем на нем стартовать.