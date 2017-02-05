Женская сборная Швеции выиграла командный спринт в Пхенчхане, Россия - седьмая

Сборная Швеции стала первой на этапе Кубка мира в Пхенчхане в женском командном спринте. Второй стала команда Норвегии, третьей - США.
Россия показала седьмой результат.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт (С)
1. Швеция-1 (Молин, Нордстрем) - 20.37,1
2. Норвегия-1 (Свендсен, С. Слинн) отставание 1,7
3. США-1 (Колдуэл, Сарджент) - 6,1
4. США-2 (Паттерсон, Стивен) - 6,4
5. Словения (Виснар, Лампич) - 14,4
6. Норвегия-2 (Кристофферсен , Ейтнес) - 35,2
7. РОССИЯ-2 (А. МЕДВЕДЕВА, СОБОЛЕВА) - 43,6
Первый российский дуэт в составе Полины Ковалевой и Дарьи Ведениной не пробился в финал.