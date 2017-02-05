Женская сборная Швеции выиграла командный спринт в Пхенчхане, Россия - седьмая

Сборная Швеции стала первой на этапе Кубка мира в Пхенчхане в женском командном спринте. Второй стала команда Норвегии, третьей - США.

Россия показала седьмой результат.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. Швеция-1 (Молин, Нордстрем) - 20.37,1

2. Норвегия-1 (Свендсен, С. Слинн) отставание 1,7

3. США-1 (Колдуэл, Сарджент) - 6,1

4. США-2 (Паттерсон, Стивен) - 6,4

5. Словения (Виснар, Лампич) - 14,4

6. Норвегия-2 (Кристофферсен , Ейтнес) - 35,2

7. РОССИЯ-2 (А. МЕДВЕДЕВА, СОБОЛЕВА) - 43,6

Первый российский дуэт в составе Полины Ковалевой и Дарьи Ведениной не пробился в финал.