Женская сборная России по лыжным гонкам будет готовиться к Олимпиаде на Сахалине

Женская сборная России по лыжным гонкам в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, будет тренироваться на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

На острове пройдут тренировки спортсменок в Игр-2018. Базой для них станет новый лыже-биатлонный комплекс, возведение которого сейчас продолжается в Южно-Сахалинске.

При строительстве спортивного объекта учтены требования Союза биатлонистов России и Российской федерации лыжных гонок. В частности, обеспечена его доступность – комплекс расположен в городской черте, неподалеку от дворца спорта "Кристалл" в лесном массиве. Рельеф данной местности позволяет построить лыжные и биатлонные трассы общей протяженностью 8 километров. Они будут сертифицированы, благодаря чему спортсмены при проведении соревнований смогут получать разряды.

Ожидается, что первый этап строительства объекта завершится в сентябре 2017 года. Подрядная организация, которая задействовала в работах 53 человека и 26 единиц техники, в целом укладывается в график.

Школа зимних видов спорта, которая будет эксплуатировать новый лыже-биатлонный комплекс, уже получила практически весь комплект специализированного оборудования, включая мишенные установки и систему тайминга.

В состав сахалинского лыже-биатлонного комплекса будут также входить гостиницы, которые построят за счёт инвесторов. В них поселят спортсменов, прибывающих в областной центр из других районов области или из других регионов. Задействуют комплекс и при проведении на Сахалине первых международных зимних игр "Дети Азии".