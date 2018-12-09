Женская сборная России-2 стала второй в Бейтостолене, победила Норвегия

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия) завершилась женская эстафета 4x5км. Победу одержала сборная Норвегии-1.

Второй стала сборная России-2. На третьем месте сборная Финляндии-1. Сборная России-1 на четвертой позиции.

Лыжные гонки

Бейтостелен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Остберг) (Норвегия) - 57.23,6

2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) - отставание 37,3

3. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Криста Пармакоски, Рита Лиза Ропонен, Эвелина Пиппо) - 37,8

4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) - 40,9