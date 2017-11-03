Жена Легкова: "Сознание отказывается принимать происходящее"

Жена российского лыжника Александра Легкова Татьяна через Инстаграм выступила с обращением в связи с дисквалификацией спортсмена за нарушение антидопинговых правил. Как подчеркивает супруга, ей тяжело принять происходящее, ведь ее муж честный человек и настоящий олимпийский чемпион.

Напомним, в среду Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Легкова, а также Евгения Белова от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки взятых на Олимпиаде в Сочи допинг-проб с помощью новой методики.

Письмо жены Легкова (орфография и пунктуация сохранены):

"Два дня прошло с момента принятия решения, которого наша семья ждала 10 долгих месяцев.

До сих пор мое сознание вмещало полтора десятка лет жизни с Сашей, разочарования и радости, трудные периоды и фантастически счастливые моменты, простые будни и будущее , наполненное мечтами и добром, конечно.

А сейчас оно отказывается принимать происходящее. Это взгляд изнутри , наизнанку , смысл мне вновь перечислять доказательства спортивной чистоты Саши, как спортсмена. Все доказательства и его историю может изучить каждый интересующийся.



Хочется сказать о человеческом . Как будто за кухонным столом промозглой ноябрьской ночью глядя в глаза миру.

Знаете, сколько рядовых радостей проходило мимо, сколько километров разделяло нас все эти годы, и как неидеальны мы были время от времени. Каким мощным и живительным в нём был спортивный дух, преодоления себя, соперников на лыжне, поражения и через боль и отчаяние вновь победы, сквозь слезы, сквозь стиснутые зубы, но всегда с честным открытым сердцем!

Меня поражала его патриотичность и острая ультимативность - все на кон олимпийского золота.

В этом весь Саша. Если делать - то на максимум, дружить - на века, любить - всем сердцем, отдавая последнее.

Для нашей семьи он сын, внук, муж, папа, друг.

Наша забота заключается в сохранении и умножении его сил , пусть даже это тарелка каши, которую он наперегонки сьедает по утрам с Арсением.

Наш маленький мир, наши друзья и поддержка незнакомых , но таких близких нам по духу, кто чувствует и реально смотрит на всю ситуацию , вс это и будет базой для будущего.

Во Вселенной записана каждая наша мысль и поступок, вся карта жизни как на ладони перед теми, кто умеет видеть.

Благодарю каждого за поддержку и веру.

Александр Легков - гордость.

Александр Легков - Олимпийский Чемпион".