15:16 | Лыжные гонки

Завершивший карьеру Легков включен в пул тестирования РУСАДА

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Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков включен в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА, сообщает ТАСС. По информации, представленной пресс-службой РУСАДА, Легков был включен в расширенный пул тестирования. У РУСАДА есть также национальный регистрируемый пул тестирования, в который входят практически все ведущие российские спортсмены, не включенные в международные пулы и активно участвующие в соревнованиях.

Весной этого года Легков объявил о завешении международной карьеры.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5732898

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