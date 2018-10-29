Завершивший карьеру Легков включен в пул тестирования РУСАДА

Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков включен в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА, сообщает ТАСС. По информации, представленной пресс-службой РУСАДА, Легков был включен в расширенный пул тестирования. У РУСАДА есть также национальный регистрируемый пул тестирования, в который входят практически все ведущие российские спортсмены, не включенные в международные пулы и активно участвующие в соревнованиях.

Весной этого года Легков объявил о завешении международной карьеры.