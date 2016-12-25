За ужесточение мер борьбы с допингом выступили три действующих российских лыжницы

Как стало известно "СЭ", письмо коллективное 104-х лыжников в МОК и Международную лыжную федерацию (FIS) с просьбой ужесточить меры против допингеров, с российской стороны подписали Наталья Коростелева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова и Дарья Веденина. Трое последних входят в сборную России, тренируются в группе Данила Акимова и принимали участием в недавнем этапе Кубка мира в Ля-Клуза. 35-летняя Коростелева не выступала на этапах Кубка мира с января 2015 года.

Среди других подписантов письма – такие звезды как Марит Бьорген, Федерерико Пеллегрино, Шарлотта Калла, Айно-Кайса Сааринен. 18 из 104 спортсменов представляют Швецию, по 15 – Канаду и Германию, 13 – США, по 10 – Финляндию и Италию, 9 – Францию, 7 – Норвегию, 3 – Швейцарию. Несмотря, на то, что в документе говорится о неком "комитете", который составляют спортсмены из 8 стран, на самом деле этих стран 10.

Приводим полносью текст этого обращения:

Уважаемый президент Бах, президент Каспер, члены исполнительного комитета МОК, члены Совета FIS, мы считаем, что обращение с данными о системной поддержке допинга на государственном уровне, о которой говорится в докладе Макларена, а также о других нарушениях антидопинговых правил вокруг Олимпийских игр в Рио является подозрительно мягким. Это нанесло серьезный урон самому понятию олимпийский спортсмен. Мы считаем, что подобная мягкость не подобает такой организации, как МОК, которая должна бороться за чистоту спорта.



Мы также озабочены некоторыми заявлениями руководства FIS, касающимися допинга в нашем спорте. Мы бы хотели просить об открытой встрече с президентом Каспером во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти в феврале 2017 год, чтобы обсудить будущее чистого спорта. Мы считаем подход к борьбе с допингом слишком мягким, он позволяет обману оставаться в нашем спорте.



Мы обращаемся с просьбой к руководству FIS и МОК быть строже. Поэтому мы, нижеподписавшиеся спортсмены-участники Кубка мира по лыжам, поддерживаем следующие утверждения:



– Мы заслуживаем права соревноваться в свободной от допинга среде, и требуем от руководства FIS, МОК и ВАДА предоставить нам такую возможность.



– Мы поддерживаем более сильное и независимое Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА) с полномочиями и автономией в наложении соответствующих санкций на всех подписавших кодекс ВАДА в случае его несоблюдения



– Мы рассчитываем на строгое, быстрое, последовательное и прозрачное применение санкций ко всем, подписавшим кодекс ВАДА и впоследствии нарушившим его.



– Мы не будем намеренно нарушать кодекс ВАДА и примем все меры, чтобы придерживаться его.

Эти утверждения составлены международным комитетом, состоящим из спортсменов, участвующих в Кубке мира и представляющих восемь стран.