За ужесточение мер борьбы с допингом выступили три действующих российских лыжницы

Как стало известно "СЭ", письмо коллективное 104-х лыжников в МОК и Международную лыжную федерацию (FIS) с просьбой ужесточить меры против допингеров, с российской стороны подписали Наталья Коростелева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова и Дарья Веденина. Трое последних входят в сборную России, тренируются в группе Данила Акимова и принимали участием в недавнем этапе Кубка мира в Ля-Клуза. 35-летняя Коростелева не выступала на этапах Кубка мира с января 2015 года.
Среди других подписантов письма – такие звезды как Марит Бьорген, Федерерико Пеллегрино, Шарлотта Калла, Айно-Кайса Сааринен. 18 из 104 спортсменов представляют Швецию, по 15 – Канаду и Германию, 13 – США, по 10 – Финляндию и Италию, 9 – Францию, 7 – Норвегию, 3 – Швейцарию. Несмотря, на то, что в документе говорится о неком "комитете", который составляют спортсмены из 8 стран, на самом деле этих стран 10.
Приводим полносью текст этого обращения:
Уважаемый президент Бах, президент Каспер, члены исполнительного комитета МОК, члены Совета FIS, мы считаем, что обращение с данными о системной поддержке допинга на государственном уровне, о которой говорится в докладе Макларена, а также о других нарушениях антидопинговых правил вокруг Олимпийских игр в Рио является подозрительно мягким. Это нанесло серьезный урон самому понятию олимпийский спортсмен. Мы считаем, что подобная мягкость не подобает такой организации, как МОК, которая должна бороться за чистоту спорта.
Мы также озабочены некоторыми заявлениями руководства FIS, касающимися допинга в нашем спорте. Мы бы хотели просить об открытой встрече с президентом Каспером во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти в феврале 2017 год, чтобы обсудить будущее чистого спорта. Мы считаем подход к борьбе с допингом слишком мягким, он позволяет обману оставаться в нашем спорте.
Мы обращаемся с просьбой к руководству FIS и МОК быть строже. Поэтому мы, нижеподписавшиеся спортсмены-участники Кубка мира по лыжам, поддерживаем следующие утверждения:
– Мы заслуживаем права соревноваться в свободной от допинга среде, и требуем от руководства FIS, МОК и ВАДА предоставить нам такую возможность.
– Мы поддерживаем более сильное и независимое Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА) с полномочиями и автономией в наложении соответствующих санкций на всех подписавших кодекс ВАДА в случае его несоблюдения
– Мы рассчитываем на строгое, быстрое, последовательное и прозрачное применение санкций ко всем, подписавшим кодекс ВАДА и впоследствии нарушившим его.
– Мы не будем намеренно нарушать кодекс ВАДА и примем все меры, чтобы придерживаться его.
Эти утверждения составлены международным комитетом, состоящим из спортсменов, участвующих в Кубке мира и представляющих восемь стран.
ну я
Ау! Россияне!!! О чем вы спорите с русофобами??? Мы для них всегда империя Зла! Для них победа над коричневой чумой это плохо!!! Потому что победили Мы! Они с пеной у рта орут о презумпции невиновности и при этом по слуху и сплетне готовы спалить человека на костре, если этот человек за Россию! Они кричат о демократии и единогласно одобрямс любое действие во вред России. Я надеюсь они за это хоть деньги получают от своих хозяев. В противном случае уровень их никчемности и идиотизма умиляет...
19:49
Айртон
alexansf А почему нема дурных?)) В чём проблема?)) Чем Шарапова отличается от Серены в плане свободы слова по отношению к ним?)) Ничем! Но почему то про Шарапову все звёзды тенниса, включая Федерера и Надаля, говорят, что она нарушила закон и заслужила дискву, а про Серену ни одного отрицательного отзыва, а наоборот признание, что она лучшая в истории.)
19:00
Никто62
Чего тут обсуждать-чистейшая политика.Кто жил в 70-80 помнят тоже самое.Забейте.
18:38
alexansf
Айртон ну так нема дурных!! это только подтверждает - система гнилая абсолютно
18:26
Айртон
Птицuk Покажи мне хоть одно интервью от действующей теннисистки или теннисиста, который сомневается в чистоплотности результатов Уильмс?)) А я тебе покажу десятки таковых от суперзвёзд тенниса, кто сомневается в чистоплотности результатов Шараповой.))
18:07
Птицuk
Так что, не будет коллективного письма наших лыжников о запрещении "терапевтических исключений", по которым сестры Вильямс, гимнастка США, астматики, склеротики и т.д. могут легально употреблять любой допинг, который им пропишут купленные врачи? Я думаю, это письмо тоже могут поддержать многие западные спортсмены, которых тоже достало это двуличие "чемпионов". Выступали же против норвежских астматиков поляки и финны, да и бесполезно биться с монстровидными теннисистками Вильямс и другими "девушками", которые похожи на кого угодно, но только не на девушек, не хочется уже давно многим другим европейским теннисисткам.
18:04
alexansf
идея хорошая !! но проще просто нахрен вас всех разогнать!!! покажите кто из вас не жрёт?? хоть 1 есть спортсмен?? НЕТ !!! так что молодцы конечно.. но США будут против ))) да и норвегия наверняка ))
17:56
Антимайдан
nikolass1971 У нас нет пропагандистских ресурсов на Западе, что бы "создать такую же сильную компанию". Там доминируют "свободные независимые" западные СМИ. Которые, при всей "свободе и независимости" поразительно единодушны в своей русофобии (в целом).
17:41
nikolass1971
а так то что они затеяли-против них же и обернётся в будущем. Бумеранг любит своё дело)))))))
17:39
nikolass1971
я считаю что России нужно создать такую же сильную компанию и начать террор против Англии,Германии,Америки-и тогда увидим как они запоют
17:33
Антимайдан
Leo Hawk Ещё раз - Макларен не назвал фамилий и не предложил конкретных мер именно для того, что бы ему нечего было предъявить в суде. "Результаты его работы" - набор домыслов, с которыми теперь предстоит разбираться МОК и федерациям, под сильнейшим давлением западных СМИ. А касаемо судов - когда обвинялись конкретные люди на основе доклада Макларена, эти люди пошли в суди и выиграли их. Ефимова, Морозов, Лобинцев,... А вот когда приговор был обезличен, когда была наказана вся федерация легкой атлетики, в суде ничего добиться не удалось.... "Запад - цивилизация юристов", так просто к ним в суде "не подъедешь"...
17:13
streletc1783
Айртон - Видимо не прошли.Иванова сказала что она в этом списке есть,странно что молчат остальные.Тишина.
16:57
Leo Hawk
Антимайдан, ты написал чушь и теперь пытаешься слиться. Макларен сделал ту работу на которую была создана его комиссия. Результаты работы переданы заказчику. Ты в этой схеме вообще никто и поэтому фамилии тебе не названы. Что касается судов - естественно фигуранты доклада могут туда обращаться. Только 6 лыжников и пара биатлонистов (которые уже получили отстранение) что то туда не торопятся.
16:55
Антимайдан
Leo Hawk не уподобляйся кастрюлеголовым, не суди о чужих мозгах, не вникнув в сообщения, которые "комментируешь" - я писал именно о том, что сейчас Макларен засекретил конкретные имена, а решения принимают МОК и федерации. Которым и придется отвечать за эти решения в судах, поэтому они и "мнутся". И требуют от Макларена доказательств. И именно они находятся под сильнейшим давлением "свободных" западных СМИ, требующих "наказать Россию". А Макларен как бы "нипричём". И конкретных имен в свободном доступе нет.
16:50
Leo Hawk
Антимайдан, у вас там на антимайдане похоже антимозги :) Конкретные имена давно названы. Только не тебе (испугались что ты сразу в суд побежишь), а МОК и соответствующим международным федерациям. Которые сейчас и проводят свои расследования по итогам доклада.
16:41
Антимайдан
ВАДА заявляет, что "много знает", что у них "есть доказательства" про "дырку в стене" и про "стероиды с алкоголем". Но они никому это всё не покажут. Секрет! :))))) На самом деле, Макларен, как доктор именно юриспруденции, понимает, что если он назовет конкретные имена якобы "употреблявших допинг"россиян, пойдет под суд за клевету. А западные "свободные" СМИ и западные чинуши "верят джентльмену на слово" и требуют на основе этих домыслов "сурового наказания". Но если ВАДА будет никому неподконтрольным монстром и наказывать будет сама, все эти хлопоты им будут не нужны. Сами будут определять "виновных" и сами их наказывать.
16:35
Leo Hawk
С другой стороны, конечно бицепс Бьорген в обхвате больше чем у меня бедро :) А ведь она не культуристка, а лыжница-дистанционщица. Проводящая ежедневные тренировки на выносливость. Которые теоретически должны высушивать фигуру. А у этой девушки-астматика банки никак не сушатся, а только растут :)
16:19
Антимайдан
Ну для кого Майдан - "мозг", для того Антимайдан - "антимозг". Для таких ВАДА - "борется с допингом". С такими всё ясно. Но, надеюсь, что подписанты этого письма (от России) не такие, всё-же :). Люди просто не поняли, что подписали. Поверили западной пропаганде, что всё это - для "борьбы с допингом", а не с Россией.
15:36
Бэн Джойс
Антимозг, ты чего ёрзаешь вообще? Тебе ли, представителю погрязшей в коррупции и лицемерии страны, драть свою грязную глотку? ))
15:28
Антимайдан
Вот именно - из ВАДА Запад делает НКВД (в понимании их пропаганды). "Ничтоже сумняшеся".
15:21
Бэн Джойс
Антимайдан Что бы ВАДА само вело расследование, само определяло и судило виновных и само приводило приговор в исполнение.---------------------Замени ВАДА на НКВД. Так оно правдоподобнее будет ))
15:17
Антимайдан
смысл этой бумаги, насколько я понял - поддержать реформу ВАДА, предложенную Западом: сделать ВАДА никому неподконтрольным монстром. Что бы ВАДА само вело расследование, само определяло и судило виновных и само приводило приговор в исполнение. Не так, как это было в РИО, когда решения принимали МОК и федерации. И когда, вопреки желанию ВАДА, всю сборную России не дисквалифицировали. Мне вот интересно, российские подписанты поняли - что именно они подписали?
15:13
Айртон
Kol1979 Рябинский обещал, что на этой неделе вся команда Поветкина пройдёт полиграф.)) И где обещанное?)) Уже воскресенье!))
15:03
samsam
Kol1979 Пробу Б Поветкина еще не вскрывали. Рябинский говорил о другой пробе. Ты даже не понял о чем речь, но выводы делаешь.
14:52
механик39
А Шарапова подписала ?
14:51
Бэн Джойс
Kol1979 а потом оказывается проба Б дала отрицательный результат---------------------------Серьёзно? Похоже ты знаешь то, чего не знает никто. Блаженный штоле? ))
14:09
Kol1979
Только в самой ВАДА шельмование в норме и за это никто не в ответе. Взять того же Поветкина, кто-то что-то нашёл, а потом оказывается проба Б дала отрицательный результат, бой за временный титул чемпиона мира по версии WBC был отменён, а сам Поветкин был объявлен чуть ли не убийцей и людоедом. Никто ни перед кем не извинился, а что самое главное, бой не перенесли, а отменили, поэтому он и не состоится.
13:51
Пятачок
Лыжники много бегают и мало думают, поэтому и пишут разную чепуху, не понимая, чего они написали и зачем. Вся эта затея с письмом - полная ахинея. Я думаю, что членов сборных команд надо обязать писать в пробирку каждый день и сдавать в контролирующий орган. Хочешь выступать на высшем уровне, получать большую зарплату и бешеные деньги за рекламу - изволь сдавать свою ( а не друга или подруги) мочу каждый день утром, днем и вечером.
13:43
streletc1783
А в чём смысл этой бумаги?Показать свою белопушистость?
13:31
Alex.S
За все хорошее, против всего плохого.
13:10