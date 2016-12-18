18:35 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

За сборную Норвегии один этап в эстафете пробежал сервисмен

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Сервисмен сборной Норвегии Ларс Хогнес пробежал этап эстафеты на этапе Кубка мира в Ля Клюзе, сообщает NRK. Он вынужденно заменил готовившегося к гонке Симена Андреаса Свена, снявшегося из-за пищевого отравления. В составе второй сборной Норвегии он вышел на дистанцию на третьем этапе. Эстафету он принял лидером, а передал только на 12-й позиции, в итоге вторая сборная Норвегии заняла 14-е место.

Победу в эстафете одержала первая команда Норвегии. Первая сборная России финишировала второй в 0,2 секунды от лидера.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Gamzat80

Шо, астма замучила?

18:56

Hammer on it

Мельдоний успел выветрица)

18:53

Джин_SM(v3)

Это как так то?))

18:48

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