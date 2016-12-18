За сборную Норвегии один этап в эстафете пробежал сервисмен

Сервисмен сборной Норвегии Ларс Хогнес пробежал этап эстафеты на этапе Кубка мира в Ля Клюзе, сообщает NRK. Он вынужденно заменил готовившегося к гонке Симена Андреаса Свена, снявшегося из-за пищевого отравления. В составе второй сборной Норвегии он вышел на дистанцию на третьем этапе. Эстафету он принял лидером, а передал только на 12-й позиции, в итоге вторая сборная Норвегии заняла 14-е место.

Победу в эстафете одержала первая команда Норвегии. Первая сборная России финишировала второй в 0,2 секунды от лидера.