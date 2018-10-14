Юстину Ковальчик сбил автомобиль, лыжница сломала ребро

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик попала под машину. По словам польской лыжницы, автомобилист ее сбил, когда она ехала на велосипеде.

"Говорят, невозможно тренироваться со сломанным ребром. Уже четвертый день. Это чертовски больно, но это так. Сломанная нога - вот была проблема. Ребро - это маленькая раздражающая неприятность", - написала Ковальчик в Твиттере. Ее спросили, что случилось, на что лыжница ответила: "Пошла в больницу, вышла. Села на велосипед и оказалась в канаве рядом с велосипедной дорожкой из-за человека, восхищавшегося видами воруг".