Юрий Каминский: "Говорить о готовности спринтеров по итогам тренировок нельзя"

Старший тренер сборной России Юрий Каминский отметил, что спринтерская команда выполнила на предсезонных сборах весь запланированный объем работы. Однако, по его словам, говорить об уровне готовности по итогам контрольных тренировок нельзя. Также тренер добавил, что серьезных проблем со здоровьем ни у кого из лыжников его группы нет.

– Лыжи – такой вид спорта, у нас нет постоянных трасс, постоянных погодных условий, – цитирует Р-Спорт Каминского. – Поэтому не всегда понимаем, как мы подготовились. Плюс, конечно, соперники. Не могу отвечать однозначно, соперники ведь готовятся тоже. Понятно, что какие-то моменты мы, тренерский штаб, отмечаем, но контрольные тренировки практически никогда не дают точного понимания того, какого уровня мы достигли. Работу запланированную мы выполнили.

Цели (на сезон) у нас всегда одни и те же – бороться за медали на соревнованиях всех уровней, в которых участвуем. Конечно, ориентируемся на выход на пик к чемпионату мира, практически все спортсмены так делают.

Какие-то проблемы локальные есть, которые в текущем режиме решаются. А так, все тренируются, все работают. На первых стартах посмотрим, что получится. И будем вносить коррективы, если что-то будет не так.