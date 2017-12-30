Юрий Бородавко: "Я не утверждал, что Черноусов - предатель"

Тренер Юрий Бородавко подчеркнул, что не обвиняет Илью Черноусова в "сдаче" партнеров по сборной России. Ранее в СМИ появились слова Бородавко, который предположил, что лыжник обвинил участников Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов. После дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина Черноусов получил золото Игр-2014 в гонке на 50 км.

- Вас правильно поняли, когда было опубликовано резонансное интервью, в котором спортсмен назван предателем?

– Это было сказано уже после интервью, когда мы просто общались. И моя фраза начиналась так: "Если вдруг окажется, а я этого не исключаю"... И дальше по тексту. Я не утверждал, что так и есть. Просто предположил в личной беседе, не подозревая, что это будет опубликовано. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Бородавко