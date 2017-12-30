Юрий Бородавко: "Большунов может составить конкуренцию Устюгову"

Тренер Юрий Бородавко считает, что его подопечный Александр Большунов обладает большим потенциалом. По его словам, лыжник может побороться за место в тройке по итогам "Тур де Ски"-2017/18.

– Жажда соревнований и реализации себя присуща молодым спортсменам. Умение чувствовать организм приходит только с опытом, - сказал Бородавко. - Сейчас Александр наглядно видит, что потенциал у него большой, но вместе с тем надо понимать, что прыгать через три-четыре ступеньки все время невозможно.

Думаю, реально успешно выступить на "Тур де Ски", а потом подойти в оптимальной форме к Олимпийским играм. Хотя некоторые все равно решили пропустить Тур, например, тот же Клэбо.

– Что значит "успешно" применительно к Большунову?

– Для меня – если он будет в тройке общего зачета. И я надеюсь, что в некоторых гонках он сможет составить конкуренцию Сергею Устюгову и остальным. (Владимир ИВАНОВ)

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