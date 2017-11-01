Юлия Иванова: "Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю"

Российская лыжница Юлия Иванова, временно отстраненная от участия в соревнованиях по подозрению в манипуляциях с допинг-пробами, в интервью "СЭ" подчеркнула, что не считает себя виновной. Также спортсменка отметила, что не знает, почему в одной из ее допинг-проб было повышенное содержание соли.

– Как вы прокомментируете обвинения МОК в ваш адрес?

– Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю. На Олимпиаде в Сочи я сдавала все пробы совершенно официально, в присутствии допинг-офицера. Потом он их запечатывал по правилам и куда-то отправлял. Что с ними происходило дальше, понятия не имею. Григория Родченкова я до этой ситуации даже в лицо не знала.

– Почему вы оказались единственной из шестерки лыжников, у кого в пробе был обнаружен ненормальный уровень соли? И это стало мощным доказательством подмены.

– Они измерили концентрацию соли в моей пробе "А" и сказали, что это ненормально, у человека такого быть не может. Пробу "Б" тоже уже вскрыли и проанализировали, но лично мне результаты анализа не пришли. Какого-то объяснения, что там произошло с солью, у меня нет. Повторюсь, я сдала пробу по всем правилам. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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