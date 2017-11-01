Юлия Иванова: "Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю"

Российская лыжница Юлия Иванова, временно отстраненная от участия в соревнованиях по подозрению в манипуляциях с допинг-пробами, в интервью "СЭ" подчеркнула, что не считает себя виновной. Также спортсменка отметила, что не знает, почему в одной из ее допинг-проб было повышенное содержание соли.
– Как вы прокомментируете обвинения МОК в ваш адрес?
– Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю. На Олимпиаде в Сочи я сдавала все пробы совершенно официально, в присутствии допинг-офицера. Потом он их запечатывал по правилам и куда-то отправлял. Что с ними происходило дальше, понятия не имею. Григория Родченкова я до этой ситуации даже в лицо не знала.
– Почему вы оказались единственной из шестерки лыжников, у кого в пробе был обнаружен ненормальный уровень соли? И это стало мощным доказательством подмены.
– Они измерили концентрацию соли в моей пробе "А" и сказали, что это ненормально, у человека такого быть не может. Пробу "Б" тоже уже вскрыли и проанализировали, но лично мне результаты анализа не пришли. Какого-то объяснения, что там произошло с солью, у меня нет. Повторюсь, я сдала пробу по всем правилам. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
PitersS
Так можно опротестовать любую положительную пробу-я сдавала нормально, а что было потом, я не знаю и не отвечаю. Так можно и сдачу крови из пальца опротестовать-я палец дала, а что потом было..., и т.д...
20:21