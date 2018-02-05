13:05 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Юлия Чепалова родила пятого ребенка

1

Трехкратная олимпийская чемпионка лыжница Юлия Чепалова родила пятого ребенка, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. 41-летняя Чепалова и ее муж бронзовый призер Игр-2006 Василий Рочев назвали сына Алексеем.

С рождением сына Рочева и Чепалову поздравила президент федерации Елена ВяльбеНапомним, что у лыжницы уже есть две дочери и два сына.

Чепалова является победительницей Игр-1998 в Нагано (гонка на 30 км), Олимпиады-2002 в Солт-Лэйк-Сити (индивидуальный спринт) и Игр-2006 в Турине (эстафета).

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/4008.html

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andre_Saratov

Молодцы!

17:19