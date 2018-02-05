Трехкратная олимпийская чемпионка лыжница Юлия Чепалова родила пятого ребенка, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. 41-летняя Чепалова и ее муж бронзовый призер Игр-2006 Василий Рочев назвали сына Алексеем.

С рождением сына Рочева и Чепалову поздравила президент федерации Елена Вяльбе. Напомним, что у лыжницы уже есть две дочери и два сына.

Чепалова является победительницей Игр-1998 в Нагано (гонка на 30 км), Олимпиады-2002 в Солт-Лэйк-Сити (индивидуальный спринт) и Игр-2006 в Турине (эстафета).