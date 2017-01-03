18:58 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Юлия Чекалева: "В принципе, сегодня я не провалилась"

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Российская лыжница Юлия Чекалева оценила свое выступление в скиатлоне на этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе. Россиянка заняла 10-е место, проиграв победительнице, шведке Стине Нильссон, 12,8 секунды.

– Я всегда настраиваюсь на более высокий результат. Но что есть… В принципе, не провалилась сегодня, – цитирует сайт ФЛГР Чекалеву. – На гонке не было высоких скоростей, как обычно. Как говорится, все шли толпой до конца. Но почему-то я думала, что на коньковой части дистанции будет трасса шире. А получилось, что все друг другу прыгали на палки и лыжи. Были заторы. На классике было то же самое. В общем, всё прошло очень быстро и в необычной суете.

Свежий снег повлиял в первую очередь на скольжение. Но зато появилось ощущение зимы в Европе. Было уже немного повеселее. Важен ли "Тур де Ски"? Это один из этапов подготовки к чемпионату мира в Лахти.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3211.html

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