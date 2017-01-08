Юлия Чекалева: "Утром перед подъемом было страшно"

Россиянка Юлия Чекалева призналась, что ей нелегко далась финальная гонка "Тур де Ски". Чекалева в итоге заняла десятое место в итоговом протоколе многодневки.

– Надеялась, что смогу сегодня составить конкуренцию за "шестерку", но подъем действительно оказался очень тяжелым, – заметила Чекалева. – Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперед. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже "десятка" – это неплохо, я никогда раньше так высоко на "Туре" не поднималась.

– Правда, что подъем на Альп-де-Чермис – самая сложная гонка в мировом календаре?

– Конечно, это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом. (Наталья МАРЬЯНЧИК)