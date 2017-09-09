Юлия Белорукова: "От решения по делу Легкова и Белова зависела судьба всего лыжного спорта России"

Российская лыжница Юлия Белорукова в интервью "Тюменской арене" отметила, что рада решению CAS по делу Александра Легкова и Евгения Белова, которые смогут соревноваться после 31 октября, если не будут предоставлены доказательства того, что они нарушали антидопинговые правила. По ее словам, от этого вердикта зависела судьба всего лыжного спорта России.

- Как отнеслись к тому, что Спортивный арбитражный суд посчитал, что, если не будут найдены доказательства, то с первого ноября непонятно почему пропустившие целый сезон Александр Легков и Евгений Белов, смогут снова соревноваться?

- Я сама буквально перед забегом узнала об этом. Конечно, выдохнула. Не только я, но и все в сборной. Потому что от этого решения зависела не только судьба Саша и Жени, но и всего лыжного спорта в России. Рада за парней. Потому что мы видели, как тяжело это все им дается. Сейчас говорю – и у меня аж мурашки по коже.

Легков и Белов смогут могут выступать после 31 октября. И вот почему