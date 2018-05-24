Йохауг выиграла первые соревнования после дисквалификации

Норвежка Тереза Йохауг, отбывшая дисквалификацию за применение анаболического стероида клостебол, выиграла забег на 10 километров Fornebuløpet. Она опередила еще одну представительницу сборной Норвегии – Ингвильд Остберг – более чем на полторы минуты.

– Наконец-то стартовый номер на груди! Счастлива дебютировать на Fornebuløpet, – написала спортсменка в Инстаграме.

Напомним, что в сентябре 2016 года Йохауг сдала положительную допинг-пробу на стероид клостебол. В октябре на пресс-конференции она объявила, что вещество, из-за которого был провален допинг-тест, попало в организм вместе с мазью для губ, которую спортсменке дал врач сборной.

Йохауг была дисквалифицирована в течение 18 месяцев, пропустив из-за этого Олимпиаду-2018. Изначально ее отстранили на 13 месяцев, однако Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию на данное решение. После этого CAS увеличил срок отстранения до 18 месяцев.

29-летняя Йохауг является семикратной чемпионкой мира. В ее активе также есть золотая медаль Олимпиады-2010.