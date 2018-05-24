22:48 24 мая | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг выиграла первые соревнования после дисквалификации

Норвежка Тереза Йохауг, отбывшая дисквалификацию за применение анаболического стероида клостебол, выиграла забег на 10 километров Fornebuløpet. Она опередила еще одну представительницу сборной Норвегии – Ингвильд Остберг – более чем на полторы минуты.

– Наконец-то стартовый номер на груди! Счастлива дебютировать на Fornebuløpet, – написала спортсменка в Инстаграме.

Напомним, что в сентябре 2016 года Йохауг сдала положительную допинг-пробу на стероид клостебол. В октябре на пресс-конференции она объявила, что вещество, из-за которого был провален допинг-тест, попало в организм вместе с мазью для губ, которую спортсменке дал врач сборной.

Йохауг была дисквалифицирована в течение 18 месяцев, пропустив из-за этого Олимпиаду-2018. Изначально ее отстранили на 13 месяцев, однако Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию на данное решение. После этого CAS увеличил срок отстранения до 18 месяцев.

29-летняя Йохауг является семикратной чемпионкой мира. В ее активе также есть золотая медаль Олимпиады-2010.

 

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