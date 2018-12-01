Йохауг выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Белорукова - 14-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере с результатом 26.22,4. Лучшей из россиянок стала Юлия Белорукова, занявшая 14-е место.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.22,4

2. Эбба Андерссон (Швеция) – отставание 9,2

3. Шарлотта Калла (Швеция) – 15,7

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) – 34,8

5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 43,5

6. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 55,9…

14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.35,0…

16. Наталья Непряева (Россия) – 1.37,2…

18. Мария Истомина (Россия) – 1.39,8…

32. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,5…

40. Елена Соболева (Россия) – 2.47,3

41. Лидия Дуркина (Россия) – 2.48,2…

49. Татьяна Алешина (Россия) – 3.21,5…

62. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.15,7