Йохауг выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Белорукова - 14-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере с результатом 26.22,4. Лучшей из россиянок стала Юлия Белорукова, занявшая 14-е место.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.22,4
2. Эбба Андерссон (Швеция) – отставание 9,2
3. Шарлотта Калла (Швеция) – 15,7
4. Ингвильд Остберг (Норвегия) – 34,8
5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 43,5
6. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 55,9…
14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.35,0…
16. Наталья Непряева (Россия) – 1.37,2…
18. Мария Истомина (Россия) – 1.39,8…
32. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,5…
40. Елена Соболева (Россия) – 2.47,3
41. Лидия Дуркина (Россия) – 2.48,2…
49. Татьяна Алешина (Россия) – 3.21,5…
62. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.15,7