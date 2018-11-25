Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке, Белорукова - пятая

Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на 10 км на этапе Кубка мира в финской Руке с результатом 28.02,5. Победительница вчерашнего индивидуального спринта россиянка Юлия Белорукова стала пятой, уступив 54,9 секунды. Наталья Непряева показала седьмой результат.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28.02,5

2. Шарлотта Калла (Швеция) – отставание 22,5

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 32,8

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) – 49,5

5. Юлия Белорукова (Россия) – 54,9

6. Криста Пармакоски (Финляндия) – 55,5

7. Наталья Непряева (Россия) – 1.07,1...

15. Лидия Дуркина (Россия) – 1.40,9...

26. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.11,4...

33. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.31,5...

38. Татьяна Алешина (Россия) – 2.44,4...

57. Полина Некрасова (Россия) – 3.34,0