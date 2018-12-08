Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова - пятая

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия) победу в гонке на 15 км свободным стилем у женщин одержала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 37 минут и 33,9 секунды.

Второе место заняла шведка Шарлота Калла. На третьей позиции еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг. Лучшая среди россиянок Анастасия Седова заняла пятое место. Наталья Непряева на седьмой позиции.

Лыжные гонки

Бейтостелен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 37.33,9

2. Шарлотта Калла (Швеция) - отставание 1.05,9

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1.06,1

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.08,8

5. Анастасия Седова (Россия) - 1.23,8

6. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1.24,1

7. Наталья Непряева (Россия) - 1.27,9

18. Юлия Белорукова (Россия) - 2.40,0

19. Анна Нечаевская (Россия) - 2.44,9

20. Мария Истомина (Россия) - 2.50,8

29. Анна Жеребятьева (Россия) - 3.32,8