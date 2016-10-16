Йохауг подпишет новый контракт со спонсором, несмотря на допинг

Норвежка Тереза Йохауг подпишет контракт со спонсором, несмотря на положительную допинг-пробу. Об этом сообщил владелец компании Common Sky Питер Фирс. Фирма являлась спонсором Йохауг с 2012 по 2014 год. Сотрудничество должно было быть возобновлено в 2019 году, однако компания хочет досрочно возобновить сотрудничество, чтобы поддержать Йохауг.

– Считаю, что сейчас лучшее время, чтобы возобновить сотрудничество с Йохауг, – цитирует Фирса Dagbladet. – Она сделала много хорошего для меня и для всех. Пришло время поддержать ее. Никто не может сравниться с Йохауг. В персе о ней говорят много негативного, я же хочу добавить немного позитива.