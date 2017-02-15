12:31 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг не будет оспаривать дисквалификацию

0
0
0
0
1

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает NRK. Норвежка была отстранена от соревнований из-за положительного теста на клостебол. По ее словам, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта и ВАДА могут потребовать ужесточения наказания для Йохауг - они настаивают на стандартном двухлетнем сроке дисквалификации.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

кубань чемпион

Дисквалификация должна быть 8 лет, как наши франко-американские и подстилко-чешские "партнеры" требуют.

12:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ