Йохауг не будет оспаривать дисквалификацию

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает NRK. Норвежка была отстранена от соревнований из-за положительного теста на клостебол. По ее словам, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.
Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта и ВАДА могут потребовать ужесточения наказания для Йохауг - они настаивают на стандартном двухлетнем сроке дисквалификации.
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Дисквалификация должна быть 8 лет, как наши франко-американские и подстилко-чешские "партнеры" требуют.
12:56