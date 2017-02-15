Йохауг не будет оспаривать дисквалификацию

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает NRK. Норвежка была отстранена от соревнований из-за положительного теста на клостебол. По ее словам, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта и ВАДА могут потребовать ужесточения наказания для Йохауг - они настаивают на стандартном двухлетнем сроке дисквалификации.