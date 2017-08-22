Йохауг назвала несправедливым увеличение срока дисквалификации

Олимпийская чемпионка 2010 года норвежка Тереза Йохауг призналась, что она раздавлена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне продлить срок ее дисквалификации до 18 месяцев. Вердикт CAS не позволит семикратной чемпионке мира выступить на Играх-2018 в Пхенчхане.

- Йохауг раздавлена вердиктом CAS, из-за которого она пропустит Олимпиаду, - говорится в заявлении, распространенном адвокатом Йохауг. - Она не может понять, как можно дисквалифицировать на 2 сезона за использование средства для губ, которое не влияло на ее результаты и не могло их улучшить. Оно было согласовано со специалистом.

Отмечается, что Йохауг и ее юристы считают решение CAS "необъяснимым и непропорциональным", так как до этого было установлено, что спортсменка использовала препарат по ошибке.

В тексте документа говорится, что 29-летняя лыжница намерена вернуться в большой спорт.