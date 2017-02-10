15:39 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

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Тереза ЙОХАУГ дисквалифицирована на 14 месяцев.Йохауг пропустит чемпионат мира, но поедет на Олимпиаду

Лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев. Такой вердикт вынес Олимпийский комитет Норвегии. Срок отстранения отсчитывается с 18 октября 2016 года. Напомним, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

Йохауг заявила, что вещество попало в ее организм из-за крема для губ, прописанного врачом. Правда, его объем в обоих пробах был незначительным. После этого Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Vlaer

Жулики! Почему на 13 месяцев, а не на два года???

19:03

mobile_actor

Не может быть! Проверяют и наказывают только русских, верно?

18:15

Don

Independent forever, д....л пиндостанский, а норвежская допингистка по полной получила?)

17:41

Independent forever

Инфа для кондовых патриотов, которые истерически орут, что "жрут" все, а наказывают только наших. Кто "жрёт"- тот и получает по полной.

17:35

75serg75

вот здесь бы лучше слюнями побрызгал фуркат недоделаный

17:34

30 лет за ЦСКА!

Терезочка! Легко и на классе бабмук покуришь! :-)))

17:29

Gogy

А федерацию Норвегии дисквалифицирован, или квоты отобрать. Мартын подскажет...

17:10

zoolord

А почему не на восемь и отстранение от Олимпиады? Фуркад не простит.

16:48

ereke

А почему не на 8 лет&#128514;&#128514;&#128514;

16:37

Contr

Фуркад ей в твиттер напишет чего?

16:30

shpasic

будет теперь ещё год в условной Сибири тренироваться))

16:24

RW.irk

Бугага! Ещё и на Туре спокойненько побегает перед играми. Браво!

15:48

shpasic

сегодня 10 февраля 2017 года. а так-то - спасибо Трампу!

15:42

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