Лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев. Такой вердикт вынес Олимпийский комитет Норвегии. Срок отстранения отсчитывается с 18 октября 2016 года. Напомним, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат клостебол.
Йохауг заявила, что вещество попало в ее организм из-за крема для губ, прописанного врачом. Правда, его объем в обоих пробах был незначительным. После этого Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев.
Vlaer
Жулики! Почему на 13 месяцев, а не на два года???
19:03
mobile_actor
Не может быть! Проверяют и наказывают только русских, верно?
18:15
Don
Independent forever, д....л пиндостанский, а норвежская допингистка по полной получила?)
17:41
Independent forever
Инфа для кондовых патриотов, которые истерически орут, что "жрут" все, а наказывают только наших. Кто "жрёт"- тот и получает по полной.
17:35
75serg75
вот здесь бы лучше слюнями побрызгал фуркат недоделаный
17:34
30 лет за ЦСКА!
Терезочка! Легко и на классе бабмук покуришь! :-)))
17:29
Gogy
А федерацию Норвегии дисквалифицирован, или квоты отобрать. Мартын подскажет...
17:10
zoolord
А почему не на восемь и отстранение от Олимпиады? Фуркад не простит.
16:48
ereke
А почему не на 8 лет😂😂😂
16:37
Contr
Фуркад ей в твиттер напишет чего?
16:30
shpasic
будет теперь ещё год в условной Сибири тренироваться))
16:24
RW.irk
Бугага! Ещё и на Туре спокойненько побегает перед играми. Браво!
15:48
shpasic
сегодня 10 февраля 2017 года. а так-то - спасибо Трампу!
15:42