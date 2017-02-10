Лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев. Такой вердикт вынес Олимпийский комитет Норвегии. Срок отстранения отсчитывается с 18 октября 2016 года. Напомним, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

Йохауг заявила, что вещество попало в ее организм из-за крема для губ, прописанного врачом. Правда, его объем в обоих пробах был незначительным. После этого Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев.