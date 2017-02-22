Япаров исключен из состава сборной России на чемпионат мира в Лахти

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России принял решение исключить Дмитрия Япарова из заявки на чемпионат мира-2017 в Лахти. По ее словам, это связано с тем, что в составе должны быть 12 лыжников, а не 13, как это было ранее.

- На турнир может быть заявлено 12 лыжников от мужской команды, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Изначально состав был расширенным, но из окончательной заявки Япаров исключен.

Состав мужской сборной на чемпионат мира выглядит следующим образом: Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Антон Гафаров, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев, Петр Седов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Никита Крюков и Александр Большунов.